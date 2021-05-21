روسيا تعرب عن ارتياحها لدخول وقف إطلاق النار بين فلسطين وإسرائيل حيز التنفيذ

أكدت المتحدثة باسم وزارة الخارجية الروسية ماريا زاخاروفا، أن الهدنة بين إسرائيل وفلسطين خطوة مهمة ولكنها غير كافية ولمنع التصعيد يجب مواصلة العمل الجماعي لتهيئة الظروف لاستئناف المفاوضات الفلسطينية - الإسرائيلية.

وقالت المتحدثة الروسية للصحفيين، وفقا لما أوردته وكالة أنباء (تاس) الروسية، اليوم /الجمعة/ - "تعرب موسكو عن ارتياحها العميق لدخول وقف إطلاق النار في منطقة الصراع الفلسطيني الإسرائيلي حيز التنفيذ في 21 مايو الساعة 2 صباحًا".

وتابعت "لقد تم اتخاذ خطوة مهمة ولكنها لا تزال غير كافية لتجنب المزيد من دوامة العنف، وفي هذه المرحلة يجب أن تتركز الجهود الدولية والإقليمية على تهيئة الظروف المناسبة لاستئناف المفاوضات السياسية المباشرة بين الإسرائيليين والفلسطينيين من أجل حل مجموعة من القضايا الأساسية المتعلقة بالوضع النهائي على أساس لقرار الأمم المتحدة ومبدأ الدولتين".

وأضافت "منذ الدقائق الأولى للأزمة، التي استمرت 11 يوما، انخرطت الدبلوماسية الروسية في عمل نشط بهدف وقف الأعمال العدائية في أسرع وقت ممكن وأجريت اتصالات مكثفة ، بما في ذلك على أعلى المستويات".