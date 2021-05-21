عبور ونش عائم بقناة السويس الجديدة

شهدت حركة الملاحة، الخميس، عبور الونش العائم "ASIAN HERCULES III" من قناة السويس الجديدة قادماً من سنغافورة ومتجهاً إلى تركيا بحمولة قدرها 16 ألف طن، رافعاً علم سنغافورة.

ووجه الفريق أسامة ربيع رئيس هيئة قناة السويس بتوفير جميع الخدمات الملاحية اللازمة لعبور الونش العائم، مع ضرورة اتخاذ إجراءات خاصة لضمان سلامة عبوره ضمن قافلة الجنوب بالمجرى الملاحي الجديد، وتبلغ أبعاده 106 متراً طولاً، و52 متراً عرضاً، مع مراعاة توفير 4 قاطرات مرافقة له أثناء العبور.

ويعد عبور مثل هذه الوحدات تأكيدا على ما تتمتع به قناة السويس من مزايا ملاحية وخدمات متطورة، في ظل خطة التطوير الشامل التي تتسع لتشمل المجرى الملاحي ومحطات الإرشاد ومراكز مراقبة الملاحة.

وشهدت حركة الملاحة بالقناة اليوم عبور 53 سفينة عملاقة من الاتجاهين بحمولات صافية بلغت 3.3 مليون طن، وبلغ عدد السفن العابرة من اتجاه الشمال 32 سفينة بإجمالي حمولات صافية قدرها 2 مليون طن، ومن اتجاه الجنوب عبرت 21 سفينة بالمجرى الملاحي الجديد للقناة، بإجمالي حمولات صافية قدرها 1.3 مليون طن.