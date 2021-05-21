يقوم بعض رجال المافيا الإيطاليين المتمرسين، بسبر أعماق البحر قبالة ساحل مالفي جنوب إيطاليا ليقوم أحدهم بحشو الثقوب داخل الشعاب بالمادة المتفجرة، ولا تمضي ثواني حتى تنقلب تلك الجنة البحرية جحيما ملتهبا؛ فيخرج رجل العصابات بغنيمته وهي ذلك الكائنالصدفي الشبيه بالسيجار والمعروف ببلح البحر وأما الشعاب المرجانية فتبقي مدمرة مسلوبة الحياة لسنين قادمة.



ويقول ماركو سزاكي عالم الجيولوجيا والتابع لمكتب نيبل الإيطالي للتحقيقات البيئية في حديثه لصحيفة الجارديان البريطانية، إن ما يفعله أولئك الصيادين يدمر الصخور المرجانية وما عليها من حياة؛ إذ تشير التقديرات إن صياد واحد من صيادى بلح البحر يتسبب بتدمير مساحة كيلو مترين ونصف من الشعاب المرجانية بواسطة المتفجرات والتي تحتاج نصف قرن للتعافي.



ويقول جوفاني روسي مدير مجتمع الحياة البحرية الإيطالي والذ أدت أبحاثه لمنع صيد بلح البحر في حواره إن الشعاب تصبح أشبه بسطحالقمر بعد كل عملية صيد إذ تنعدم الحياة منها ويغطي حطام الصخور المتشظية القاع حاجبا الأوكسجين عن الكائنات.



ويقول جوليو فاناكور أحد محققي نيبل البيئي إن اقتصار عقوبة صيادوا بلح البحر على الغرامة تزيد من جرأتهم، مضيفا إن تلك التجارة الإجرامية تقع بيد عائلات بعينها تبيع الكيلو من حصاد بلح البحر ب200 يورو للمطاعم، وأيضا لمافيا كامورا التي تتخذ من بلح البحر رمزالها لمخالفة صيده للقانون.



ويقول جون ديمايو محب رياضة الغوص إن معظم البقاع التى أحبها تدمرت بأفعال تلك العصابات مضيفا إنه في كل مرة يري صيادوا بلح البحر يضطر لإخلاء المكان والصعود للقارب مودعا مكانا سيفقد بريقه لعشرات السنين.



وحاول أنتنينو ماكسيو مدير إحدي المحميات البحرية أخذ خطوة إيجابية بتوعية المطاعم بضرورة مقاطعة تلك التجارة الإجرامية ليتلقي إثر ذلك سيلا من التهديدات كان أشدها حرق جزء من المحمية التى يديرها.



وقام جوليو المحقق أيضا بخطوته الإيجابية ليستغل قانون بيئى يعاقب بالسجن من يرتكب تدمير لموقع بيئى

ي وعبر ملف تحقيقات استغرق منهسنين تمكن من إثبات تهمة التخريب البيئى علي عصابة لتجارة بلح البحر وكان نتيجته مداهمة 100 من أفراد العصابة متلبسين والقبض على عدد منهم والذين يرجح إنزال عقوبة السجن بهم بدلا من الغرامة.