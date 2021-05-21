 روسيا: سقوط عشرة قتلى على الأقل في حادث بمحطة لمعالجة مياه الصرف الصحى - بوابة الشروق
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روسيا: سقوط عشرة قتلى على الأقل في حادث بمحطة لمعالجة مياه الصرف الصحى

جثث في روسيا
جثث في روسيا
(د ب أ)
نشر في: الجمعة 21 مايو 2021 - 7:36 م | آخر تحديث: الجمعة 21 مايو 2021 - 7:36 م
لقي ما لا يقل عن 10 أشخاص مصرعهم أثناء تنظيف محطة معالجة مياه الصرف الصحي بجنوبى روسيا ، بحسب ما أعلنته السلطات الروسية اليوم الجمعة.

وذكرت تقارير إعلامية محلية أنه تم انتشال العمال من حوض مياه وقد فارقوا الحياة . وقالت السلطات إن ثمانية أشخاص آخرين نقلوا إلى المستشفى ، اثنان منهم في حالة حرجة.

ولا يزال أفراد الإنقاذ يبحثون عن أشخاص آخرين في فترة ما بعد الظهر ، ولم يتضح العدد الدقيق للمفقودين.

في البداية ، قالت السلطات إن العمال كانوا ينفذون بعض الأعمال على عمق ثمانية أمتار عندما حدث تسرب لغاز الميثان في المحطة الواقعة في قرية دميتريادوفكا على بحر آزوف. ومع ذلك ، لم يتضح سبب تدفق المياه إلى الحوض.

بدأ المسؤولون تحقيقا في انتهاك محتمل لقواعد السلامة والأمان .

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