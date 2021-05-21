باكستان: وفيات كورونا تتجاوز 20 ألفا والإصابات حوالي 900 ألف

تجاوزت الوفيات الناجمة عن الإصابة بفيروس كورونا المستجد في باكستان حاجز العشرين ألفا اليوم الجمعة، في وقت تكافح فيه البلاد لاحتواء موجة ثالثة من الجائحة.

وأظهرت إحصاءات وزارة الصحة الباكستانية وفاة أكثر من 100شخص جراء كوفيد-19 أمس الخميس. وبذلك يرتفع إجمالي الوفيات بالوباء إلى 20 ألفا و89 .

وبحسب بيانات الوزارة، وصل إجمالي الإصابات في باكستان، التي تعد إحدى أكبر دول العالم من حيث التعداد السكاني، إلى حوالي 900 ألف، منها أكثر من ثلاثة آلاف حالة جديدة منذ أمس.

وقال وزير الصحة، فيصل سلطان، إن أغلب الوفيات وقعت خلال الموجة الثالثة الحالية، فيما أصيب أغلبية المرضى الجدد بطفرة كورونا التي ظهرت لأول مرة في بريطانيا.

وأضاف سلطان في العاصمة إسلام أباد: "السلالة البريطانية مهيمنة. هناك بعض الحالات من السلالة الجنوب أفريقية. تنتشر الطفرتان بشكل أسرع من السلالات الأخرى التي ضربت باكستان خلال الموجات السابقة".

وقال أشرف نظامي، من الرابطة الطبية الباكستانية وهي أكبر كيان وطني للمسعفين، إن وتيرة حملة التطعيم الوطنية البطيئة سبب آخر لارتفاع الإصابات والوفيات.

وتلقى نحو خمسة ملايين شخص التطعيم ضد الوباء في باكستان حتى الآن، وهي نسبة صغيرة من التعداد السكاني الذي يتجاوز مئتي مليون نسمة.

وألقى المسؤولون باللائمة على عدم توفر اللقاح في السوق الدولية وتأخر إمدادات الجرعات من برنامج كوفاكس التابع لمنظمة الصحة العالمية.