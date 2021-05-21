تشكل أكبر جبل جليدي بالعالم بنحو 4 أضعاف مساحة نيويورك

رصدت الأقمار الصناعية تشكل أكبر جبل جليدي عائم بالعالم؛ بعدما انزلق من أطراف القارة القطبية الجنوبية سابحا في أحد البحار.



ونقلت صحيفة الجارديان البريطانية عن وكالة الفضاء الأوروبية إن المساحة السطحية للجبل الجليدي تخطت 4300 كيلو متر مربع ما يعادل 4 أضعاف مساحة نيويورك الأمريكية، وأما طوله فيبلغ 175 كيلو مترا وعرضه 25 كيلو مترا.



وأضافت الوكالة بأن الأقمار الصناعية الخاصة بهيئة بحوث القطب الجنوبى البريطانية ومركز الجليد الأمريكى هى أول من رصد جنوح الجبل في المياه القطبية.



وتمت تسمية الجبل بA-76 وهو يفوق جبل A23a مساحة؛ إذ تبلغ المساحة السطحية للأخير 3600 كيلو متر مربع مقاربا لمساحة جزيرة مايوركا الإسبانية.



ويذكر أن ظاهرة جنوح قطع جليدية ضخمة من أطراف القارة القطبية أمر طبيعي يزيد من تسارعه الاحتباس الحراري؛ كما أن تفتت تلك الجبال لاحقا قد يحمل بعض المخاطر على مستعمرات البطاريق القائمة على الشواطئ.