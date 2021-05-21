مجلس التعاون الخليجي يشيد بجهود مصر في التصدي للاعتداءات الإسرائيلية

أشاد الأمين العام لمجلس التعاون الخليجي الدكتور نايف فلاح مبارك الحجرف، بجهود جمهورية مصر العربية في التصدي للاعتداءات الإسرائيلية على قطاع غزة.

ورحب الحجرف، وفقًا لوكالة الأنباء السعودية "واس"، بالتوصل إلى هدنة في قطاع غزة بعد أحد عشر يومًا من تعرض القطاع لاعتداءات من قوات الاحتلال الإسرائيلي، نتج عنها عدد كبير من الشهداء والجرحى وتدمير كبير للمنشآت والمدارس والمساكن والبنية التحتية في القطاع، مؤكدًا دعم مجلس التعاون الثابت والراسخ لحق الشعب الفلسطيني في قيام دولته المستقلة.

وأكد أن ما شهده قطاع غزة من تصعيد واعتداءات يتطلب موقفا دوليا لإحياء جهود السلام والتوصل إلى حل عادل للقضية الفلسطينية على أساس المرجعيات الدولية والمبادرة العربية وحل الدولتين وقيام دولة فلسطين على حدود الرابع من يونيو 1967 وعاصمتها القدس الشرقية، مثمنا جهود المملكة العربية السعودية والجمهورية التونسية ودولة قطر، وجهود الأمين العام للأمم المتحدة.