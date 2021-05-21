الأهلي يحدد موعد عودة محمود وحيد إلى التدريبات الجماعية

يشارك محمد محمود، لاعب الفريق الأول بالنادي الأهلي، في التدريبات الجماعية بعد أسبوع من عودة الفريق من قطر، والانتهاء من مباراة السوبر الإفريقي أمام نهضة بركان المغربي المقرر إقامتها يوم الجمعة المقبل.

وأكد أحمد أبوعبلة رئيس الجهاز الطبي لفريق الكرة، أن محمد محمود في المرحلة الأخيرة من التأهيل، وسيخضع لفحص جديد بعد عودة البعثة من قطر، وسيكون متاحا للتواجد في التدريبات الجماعية بشكل مبدئي في غضون أسبوع من عودة البعثة إلى القاهرة.

وكان محمد محمود قد أجرى جراحة في الركبة وخضع لبرنامج علاجي وتأهيلي وأصبح قريبا من المشاركة في التدريبات الجماعية بعد تحسن حالته في الفترة الأخيرة.