مانشستر يونايتد يستعيد خدمات دانيال جيمس أمام وولفرهامبتون

يختتم مانشستر يونايتد موسمه في الدوري الإنجليزي الممتاز بزيارة ستاد مولينيو لمواجهة وولفرهامبتون في الخامسة من مساء الأحد.

ويسعى يونايتد لإنهاء الموسم دون خسارة خارج أرضه للمرة الأولى في تاريخ النادي، وذلك بعدما ضمن الاحتفاظ بالمركز الثاني في جدول الترتيب.

وبعد مباراة الأحد، سيتحول تركيز مانشستر يونايتد إلى المباراة النهائية للدوري الأوروبي ضد فياريال الإسباني المقرر إقامتها مساء الأربعاء القادم في مدينة جدانسك البولندية.

وتلقى أولي جونار سولشاير خبرًا سارًا بعودة دانييل جيمس إلى جاهزيته، في حين سيستمر غياب أنتوني مارسيال بسبب إصابته في الركبة.

كذلك لن يكون القائد هاري ماجواير جاهزًا للمشاركة أمام فريق المدرب نونو إسبيريتو سانتو، وتبدو فرص لحاقه بالمباراة النهائية للدوري الأوروبي ضئيلة في الوقت الحالي.

وقد تشهد مواجهة الأحد إشراك سولشاير لعدد من اللاعبين الشباب، كما سيكون فريد وسكوت مكتوميناي جاهزين للعب على الرغم من تعرضهما لكدمات بسيطة في مباراة الفريق ضد فولهام يوم الثلاثاء الماضي.

وقال سولشاير لقناة النادي: “دانييل جيمس جاهز للمشاركة. للأسف لن يلحق أنتوني وهاري بالمباراة، وكلاهما يبذل جهدًا كبيرًا للحاق بالنهائي بعد غيابهما لفترة طويلة".

وأضاف :"هاري يتعافى من إصابته تدريجيًا. لم يصل بعد إلى المرحلة التي تمكنه من الضغط على قدمه بقوة. إنه يستطيع السير بصورة طبيعية الآن، ولكنه لا يزال بعيدًا عن جاهزيته للعب".

وتابع المدرب النرويجي عن قائد الفريق: “لكي أكون صريحًا، لا أعتقد أننا سنراه في الملعب في جدانسك، ولكن كما قلت من قبل، سننتظر حتى الثلاثاء، موعد آخر حصة تدريبية، لنرى هل سيكون جاهزًا أم لا. حالته تتحسن، ولكن التعافي من هذه النوعية من الإصابات يستغرق بعض الوقت".