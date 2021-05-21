تتوقع هيئة الأرصاد الجوية، أن يسود صباح اليوم الجمعة، طقس حار على القاهرة الكبرى والوجه البحري وشمال الصعيد، ومعتدل على السواحل الشمالية، وشديد الحرارة على جنوب سيناء وجنوب الصعيد.

وأضافت «الأرصاد»، في بيان نشرته عبر موقعها الرسمي، أنه من المتوقع أن يسود ليل غد طقس لطيف على القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية وشمال الصعيد، ومعتدل على جنوب سيناء وجنوب الصعيد.

وأشارت إلى تعرض مناطق من القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية وجنوب سيناء وجنوب البلاد لنشاط رياح على فترات متقطعة، فضلًا عن فرص أمطار خفيفة على مناطق من جنوب سيناء على فترات متقطعة.

وفيما يلي درجات الحرارة المتوقعة:

الصغرى العظمى

القاهرة 20 34

بورسعيد 20 27

الإسكندرية 19 27

شرم الشيخ 26 36

أسوان 26 41

كاترين 17 33

الإسماعيلية 18 34