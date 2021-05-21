رئيس تنفيذي جديد لمنصة «ديزر» للبث الموسيقي

أعلنت منصة Deezer، للبث الموسيقي، تعيين جيرونيمو فولجييرا Jeronimo Folgueira في منصب الرئيس التنفيذي الجديد.

وقال فولجييرا: "أنا متحمس للانضمام إلى ديزر، فأنا أهوى الموسيقى والبودكاست، إنهم يحتلون مكانًا فريدًا في قلوبنا وقد أنشأ فريق Deezer خدمة تُعد الرفيق المثالي لحياة الأشخاص اليومية".

أضاف: "Deezer هو لاعب رئيسي ومساهم في النمو السريع لبث الموسيقى في جميع أنحاء العالم، ولدينا منصة تنافسية للغاية مع ميزات فريدة يحبها المستمعون، وهذا يعني أننا في مكان رائع لتسريع نمونا واغتنام العديد من الفرص الجديدة، والتي ستفيد الفنانين وعشاق الموسيقى على حدٍ سواء، وأتطلع إلى التعرف على الفريق وكتابة الفصل التالي في تاريخ الشركة معًا".

قبل انضمام جيرونيمو فولجييرا إلى Deezer ، عمل كرئيس تنفيذي ومدير مجلس إدارة شركة Spark Networks في برلين، وخلال ذلك الوقت ، قاد تحول Spark Networks وزيادة حجم الشركة 4 مرات في 4 سنوات، كما أشرف على إدراج الشركة في بورصة نيويورك في نوفمبر 2017، مما جعله أصغر رئيس تنفيذي أوروبي في بورصة نيويورك في ذلك الوقت.

شغل جيرونيمو فولجييرا أيضًا عددًا من مناصب إدارية عليا، في عدة شركات أبرزها Betfair و Bigpoint و RTL Group، وهو حاصل على ماجستير إدارة الأعمال من كلية كولومبيا للأعمال ودرجة البكالوريوس في الاقتصاد من جامعة نافارا، وهو عضو في مجلس إدارة Tio Tech ، وشركة SPAC المدرجة في بورصة ناسداك والتي تهدف إلى مساعدة الشركات الأوروبية الموحدة في الوصول إلى أسواق رأس المال الأمريكية.