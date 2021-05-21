الهند تواجه تحديا جديدا بظهور الفطر الأسود بين مرضى كورونا

قال رئيس وزراء الهند ناريندرا مودي اليوم الجمعة إن انتشار مرض فطري مميت بين مرضى كوفيد-19 يشكل تحديا آخر للبلاد التي تكافح موجة ثانية من الجائحة.

يشار إلى أن معدل الوفاة جراء الفطار العفني مرتفع وكذلك احتمال تشوه المرضى الناجين منه.

وجرى تحديد ما يقدر بخمسة آلاف إصابة بالفطر العفني بين مرضى كوفيد-19 في أنحاء البلاد، رغم أن البيانات لا تزال غير كاملة، حيث يبلغ بعض حكومات الولايات فقط عن وجود حالات إصابة.

وسجلت ولاية ماهاراشترا 1500 إصابة بالفطر الأسود و90 وفاة بين جميع مرضى كوفيد-19. وجرى أيضا تسجيل حالات في نيودلهي وكارناتاكا وهاريانا وماديا براديش وراجستان بين ولايات أخرى.

وينتشر المرض الذي يطلق عليه الفطر الأسود- حيث غالبا ما يصاحبه سواد مناطق حول الأنف- بين المرضى الذين يعانون من السكري ويرتبط باستخدام غير منتظم للمنشطات التي يمكن أن تكون علاجا حاسما لكوفيد-19، بحسب الخبراء.

يشار إلى أن سوء استخدام العقاقير منتشر في الهند حيث إن أغلب الأدوية بينها المنشطات متاحة في الصيدليات بدون وصفة طبية.

وطلبت وزارة الصحة الاتحادية من الولايات أن تعلن المرض وباء بموجب القانون وهو ما سيجعله إلزاميا على المستشفيات الإبلاغ عن إصابات به.

ويبدو أن الموجة الثانية من الجائحة في الهند تتباطأ حيث أعلنت وزارة الصحة عن 259 ألفا و551 إصابة أمس الخميس. ولايزال معدل الوفيات مرتفعا عند 4209 وفاة.