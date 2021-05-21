للأمهات: 3 طرق تجعل منزلك آمنا وطبيعيا لطفلك

يعد المكوث في المنزل الطريقة الأساسية للبقاء في مأمن من الإصابة بالفيروسات، لكنه مثل العالم الخارجي، حيث تتكدس المنازل بالبلاستيك، لتصبح بؤرة للمواد الكيميائية والمواد السامة التي يتم تمريرها كعناصر مستخدمة يوميًا أثناء تربية أطفالنا.



ويحاول الجميع الحفاظ على المنزل آمنًا ونظيفًا، ولكن غالبًا ما يتم التغاضي عن الأشياء الصغيرة الصغيرة التي تضر بالطفل، ما يؤدي إلى حدوث ضرر بطيء يبدأ في سن مبكرة جدًا.



موقع "تايمز أوف إنديا" نشر مجموعة من الطرق التي يمكن للوالدين من خلالها ضمان الحفاظ على المنزل آمنًا لأطفالهم.



*زجاجات الرضاعة



يؤدي الاستخدام المستمر للزجاجات البلاستيكية إلى تدهور الجودة، ما يجعلها خطرة على الأطفال، لذلك من الأفضل استبدال الزجاجة البلاستيكية بخيارات طبيعية مثل الزجاجات أو زجاجات الرضاعة المعدنية، حيث يساعد ذلك في التخلص من أي مواد سامة أو اصطناعية بينما تكون متينة في نفس الوقت، ويمكن أيضًا استخدام الزجاجات الفولاذية.



*الحفاضات



تعتبر الحفاضات من أكثر منتجات الأطفال استخدامًا في جميع أنحاء العالم، حيث تسهل الحفاضات على الوالدين وكذلك الطفل، ولكنها يمكن أن تسبب تهيجًا حساسية لبشرة الطفل الحساسة.



ويمكن أيضا أن يتسبب الاستخدام المنتظم للحفاضات الاصطناعية في حدوث طفح جلدي وتسمم وزيادة فرص الإصابة بالعدوى، لذلك من الأفضل استبدال الحفاضات بخيارات مستدامة مثل حفاضات القماش الآمنة والطبيعية وغير المسببة للحساسية بين كل فترة والأخرى.



*ألعاب الأطفال



وقت اللعب مهم للأطفال لأنه يساعد في تطوير مهاراتهم الحركية والمعرفية والحسية، حيث يساعد كل هذا في تطوير المهارات الشخصية والاجتماعية، ولكن يجب أن تكون مادة اللعبة آمنة وخالية من المواد الكيميائية لسلامة الطفل.