جوارديولا يشبه إمكانيات أجويرو بـ «الأسد في الغابة»

وصف جوسييب جوارديولا المدير الفني لفريق مانشستر سيتي الإنجليزي الغرائز القوية لسيرخيو أجويرو مهاجم الفريق بغرائز "أسد في الغابة" .

ويتأهب المهاجم الأرجنتيني أجويرو للرحيل عن صفوف مانشستر سيتي بعدما تصدر قائمة أبرز هدافي الفريق عبر التاريخ برصيد 258 هدفا.

ويستعد أجويرو للظهور الأخير له مع الفريق علبى ملعب "الاتحاد" معقل مانشستر سيتي عندما يستضيف إيفرتون بعد غد الأحد في المرحلة الأخيرة من الدوري الإنجليزي.

ويترك أجويرو (32 عاما) نادي مانشستر سيتي بنهاية الموسم الحالي بعد عقد من التألق مع الفريق أحرز خلاله 12 لقبا من بينها خمسة ألقاب في الدوري الإنجليزي.

وقال جوارديولا عن أجويرو في تصريحات نشرتها وكالة الأنباء البريطانية (بي إيه ميديا) : "عندما يكون جاهزا ، يكون نجما بارزا مثلما كان روماريو في المنتخب البرازيلي. شخص في خمسة أمتار يكون مثل الأسد في الغابة ، ويقوم بخطوات تقتل منافسيه".

وأوضح : "لديه هذه القدرات ، ولكن أبرز إمكانياته هي الحساسية الفريدة على المرمى. هدفه الأخير في مرمى كريستال بالاس حدد إمكانيات سيرخيو أجويرو تماما. يحتاج إلى السيطرة على الكرة ثم خطوتين أو ثلاث خطوات ، ياله من لاعب سريع ، ثم إمكانية هز الشباك".

وأضاف : "سيلعب حتى سن الخامسة والثلاثين أو الأربعين ، وسيسجل دائما الأهداف. هذا يعتمد على حالته البدنية. عندما يكون بحال جيدة ، يمكنه أن يفعل ما يريده".