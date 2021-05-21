هاري كين يلمح إلى انتقاله لمانشستر سيتي الإنجليزي

ألمح هاري كين مهاجم توتنهام، إلى إمكانية انتقاله إلى مانشستر سيتي، مؤكدا عدم اهتمامه بالانتقال بعيدا عن الدوري الإنجليزي.

وذكرت وكالة الأنباء البريطانية (بي ايه ميديا)، اليوم الجمعة، أن مستقبل كين بات موضع تكهنات كبيرة، وذلك بعد التقارير التي أكدت أنه أخبر إدارة توتنهام برغبته في الرحيل عن الفريق هذا الصيف.

وألمح كين اليوم الجمعة إلى إمكانية انتقاله لمانشستر سيتي حامل لقب الموسم الحالي من الدوري الإنجليزي، وذلك بعدما أكد أن البلجيكي كيفن دي بروين نجم مانشستر سيتي، هو واحد من اللاعبين الذين يرغب في اللعب معهم.

وذكرت تقارير أن مانشستر سيتي مهتم بالتعاقد مع كين ( 27 عاما، لكن ناديه توتنهام لن يترك لاعبه بسهولة، خاصة مع تبقي ثلاث أعوام في عقده.

وأبدى كين إصراره على البقاء في الدوري الإنجليزي، وحينما تم سؤاله عن اللاعب الذي سيساعده كثيرا في تسجيل الأهداف أجاب: "بالتأكيد دي بروين".

وقال كين : "حينما أشاهد دي بروين، فهو لاعب مميز للغاية، وبعض الكرات التي يسجلها لصالح سيتي، هي بمثابة الحلم لبعض المهاجمين إذا كنت صادقا".

وأضاف: "إنه رائع، وهو لاعب متميز سواء كانت الكرة بحوزته أم لا، إنه يضغط بقوة على الخصم، كما يوصل الكرات بشكل رائع كما رأيته في أي وقت مضى".

وسجل كين 165 هدفا في الدوري الإنجليزي، ليصبح على بعد 90 هدفا من الهداف التاريخي للمسابقة ألان شيرار، وهو يسعى للبقاء في الدوري الإنجليزي لتحطيم رقم مهاجم بلاكبيرن ونيوكاسل السابق.