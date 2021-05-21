طب بيطري دمياط: مشروعا المحجر البيطري والمجزر الآلي الأكبر في شمال أفريقيا

قال الدكتور ايهاب شكري، مدير مديرية الطب البيطري بدمياط، إن زيارة الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس الوزراء، والتي رافقه خلالها وزراء التنمية المحلية، والإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، والتجارة والصناعة، والدكتورة منال عوض محافظ دمياط، لمنشآت المحجر البيطري، والمجزر الآلي، كانت دافعا قويا لتسريع معدلات تنفيذ المشروع الذي من المقرر أن ينتهي خلال عام.

وأضاف "شكري" في تصريحات خاصة "للشروق"، أن المجزر الاستثماري يتضمن صندوقين ذبح دوار، وخطين تشغيل، وثلاجات تسع 360 رأس ماشية، بالإضافة إلى أنفاق التجميد، ومساحات تخزين، فضلاً عن عرض المخطط العام لمكونات المشروع بأكمله من رصيف تنزيل، ومحجر ومخزن للأعلاف و مصنع كمبوست، وكذلك منطقة تخلص من المخلفات ومبنى إداري وأيضاً محطتي تدوير مخلفات حيوانية ومعالجة ثلاثية، و مصنع مخثر للدم الذي سيحقق عائد اقتصاديا كبيرا، واستراحة مزودة بشاشات عرض تتيح للجزارين المترددين على المجزر متابعة عمليات الذبح.

وأكد "شكري" أن المجزر الآلي سيخدم المحافظة والمحافظات المجاورة، وهو الأكبر في شمال أفريقيا، ويعد من المشروعات الحيوية، ويستهدف تحقيق رؤية الدولة للتنمية المستدامة، وخدمة وتنمية إنتاج اللحوم ومصنعاتها لتقليل الاستيراد، والحفاظ على صحة المواطنين، ومحطة "كوكر" لتدوير المخلفات الحيوانية تصل طاقتها إلى 4 أطنان في الدورة الواحدة، وذلك تحت ضغط وحرارة عالية لتحويلها إلى مُركزات أعلاف عالية البروتين وذات قيمة اقتصادية عالية، كما أن المحطة تعد مشروعا منفردا يخدم المحافظة بأكملها وليس المجزر فقط، نظرا لما سيحققه المشروع من عائد مالي كبير، بالإضافة إلى أن موقع المشروع يتميز بقربه من ميناءي دمياط وبورسعيد، فضلا عن أنه يعد أحد المشروعات المهمة التي تنفذ لخدمة محافظة دمياط والمحافظات المجاورة، لأنه يسهم في توفير نحو ٢٠٠٠ فرصة عمل، مشيرا إلى تخطيط المشروع، الذي تابعته الدكتورة منال عوض محافظ دمياط، منذ بداية المشروع.

جدير بالذكر أن المشروع يتم تنفيذه بمنطقة شطا، ويطل على طريق دمياط بورسعيد، ويقع على مساحة ١٢ فدانا بتكلفة تقدر بـ ١٦٠ مليون جنيه، بهدف إنشاء منطقة متكاملة خارج الكتلة السكنية تتضمن محجرا يشمل ١٢ حظيرة، ومحطتي تدوير للمخلفات الحيوانية.