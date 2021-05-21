قوات الاحتلال الإسرائيلي تغلق حي الشيخ جراح بالقدس

أغلقت قوات الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الجمعة، مداخل حي الشيخ جراح بالقدس المحتلة.

وذكرت وكالة الأنباء الفلسطينية أن قوات الاحتلال أقامت حواجز على مداخل الحي وأعاقت حركة السكان، في الوقت الذي سمحت فيه للمستوطنين باستباحته، في محاولة منها لإحباط المسيرة الأسبوعية التي ينظمها نشطاء دوليون ضد عمليات التهجير التي تستهدف عائلات الحي.

وفي مدينة البيرة، أصيب عشرات الفلسطينيين بحالات اختناق بالغاز المسيل للدموع، خلال مواجهات مع قوات الاحتلال الإسرائيلي، قرب حاجز "بيت ايل" العسكري، عند المدخل الشمالي للمدينة.

وأفادت الوكالة بأن قوات الاحتلال أطلقت وابلا من قنابل الغاز المسيل للدموع والصوت، صوب الشبان؛ ما أدى لإصابة العشرات بالاختناق.