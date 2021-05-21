حجز 168 دراجة نارية يستخدمها صبية في الاستعراض في الجيزة

تمكنت الأجهزة الأمنية بالجيزة من حجز 168 دراجة نارية بالعجوزة والدقي وتكثيف التواجد الأمنى والمرورى بشارع جامعة الدول العربية للتصدى لتلك السلبيات.

بالنسبة لما نشرته إحدى المواقع الإخبارية على صفحتها على موقع التواصل الإجتماعى «فيس بوك» لمقطع فيديو تضمن قيام بعض الشباب بالاستعراض بواسطة الدراجات النارية مُتسببين في شلل الحركة المرورية ومعرضين حياتهم وحياة المواطنين للخطر بمنطقة المهندسين بالجيزة وكذا ما نشرته إحدى الصفحات الموالية لجماعة الإخوان الإرهابية متضمناً مقطع فيديو لعشرات الشباب بدراجات نارية يجوبون إحدى الشوارع بذات المنطقة.

بالفحص تبين قيام الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الجيزة بإعداد الخطة اللازمة التي من أهم عناصرها وضع الإرتكازات بالمناطق الهامة على مدار اليوم خلال أيام عيد الفطر بالإشتراك مع الجهات المعنية، وذلك للحد من قيام بعض الصبية بالإستعراض بالدراجات النارية، كما قامت بإجراء حملات مرورية بدائرة قسمى شرطة (العجوزة، الدقى) حيث أسفرت عن حجز (168) دراجة نارية، مع قيام المديرية بتكثيف التواجد الأمنى والمرورى بشارع جامعة الدول العربية للتصدى لتلك السلبيات ومنعها وإتخاذ الإجراءات القانونية حياله.





