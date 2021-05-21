تغريم 25 مواطنا بدون كمامات فى حملة بمدينتي إسنا والطود بالأقصر

شن مجلس مدينة إسنا بالأقصر، مساء الخميس، حملة لمتابعة مدى التزام المواطنين بالإجراءات الاحترازية المقررة لمجابهة انتشار فيروس كورونا، وأسفرت عن ضبط وتغريم ١٠ مواطنين لعدم ارتدائهم كمامة، تحرير محاضر ودفع قيمة الغرامة المقررة بناءًا على طلبهم التصالح.

كما تم خلال الحملة تمشيط شارع الرحمة وطريق القرية ومحطة رقم ٦ بالجليدر ورفع الإشغالات، إلى جانب أعمال التعقيم بتلك المناطق التي قامت بها شركة مياه الشرب بإسنا.

وفي ذات السياق حرر مجلس مدينة الطود عدد ٣ محاضر تصالح فوري في مخالفة عدم ارتداء الكمامة، و٤ محاضر إشغال طريق، و2 محضر نظافة، كما تم تحرير عدد ١٢٦ محضر إشغال طريق، ٧ بائع متجول، وضبط وتغريم ١٢ مواطن لعدم ارتدائهم الكمامة والالتزام بالإجراءات الاحترازية.