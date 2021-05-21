بايدن يوقع على مشروع قانون جرائم الكراهية بعد الهجمات على الأميركيين الآسيويين

وقع الرئيس الأمريكي جو بايدن، اليوم الخميس، تشريعا لمكافحة الارتفاع الحاد في جرائم الكراهية ضد الامريكيين من أصل آسيوي وسط انتشار فيروس كورونا، وأشاد به باعتباره لحظة نادرة من توافق بين الحزبين الجمهوري والديمقراطي في واشنطن، حسبما أفادت وكالة بلومبرج للأنباء.

ونقلت بلومبرج عن بايدن القول خلال مراسم التوقيع في البيت الأبيض: "في كل مرة نصمت، في كل مرة ندع الكراهية تزدهر، نحن نخدع انفسنا كأمة".

ويوجه القانون، الذي تم تمريره من قبل مجلسي النواب والشيوخ بأغلبية كبيرة من قبل الحزبين الجمهوري والديمقراطي، وزارة العدل إلى التعجيل باستعراض جرائم الكراهية المتصلة بالفيروس الفتاك وتعيين مسؤول للإشراف على هذا الجهد.

ويمول مشروع القانون أيضا تقديم منح للدول لإنشاء خطوط ساخنة للإبلاغ عن مثل هذه الحوادث ويأمر الحكومة الاتحادية بمساعدة قوات إنفاذ القانون المحلي للإبلاغ علنا عن الجرائم المعادية للآسيويين.

ولفتت الهجمات ضد الأميركيين الآسيويين انتباها جديدا في مارس الماضي بعد إطلاق نار جماعي في جورجيا خلف ثمانية قتلى، وكان ستة من الضحايا من النساء من أصل آسيوي.

وارتفعت البلاغات للشرطة عن جرائم الكراهية المناهضة للآسيويين في المدن الكبرى في البلاد بنسبة 169٪ في الربع الأول من عام 2021 مقارنة بنفس الفترة من العام السابق، وفقا لمركز دراسة الكراهية والتطرف في جامعة ولاية كاليفورنيا سان برناردينو.