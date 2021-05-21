هندرسون يعود للمشاركة في التدريبات الجماعية مع ليفربول

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عاد جوردان هندرسون نجم ليفربول، اليوم الجمعة، للمشاركة في التدريبات الأخيرة للريدز بالموسم الحالي.

وعاد هندرسون للمشاركة في التدريبات الجماعية بعد غياب 3 أشهر بسبب الإصابة.

ومن المحتمل أن يشارك هندرسون في آخر مواجهات ليفربول بالموسم الحالي أمام كريستال بالاس بعد غد الأحد.

وكتب هندرسون عبر حسابه الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي تويتر، معلقا على عودته:"لقد كان يومًا جيدًا! سعيد جدًا بالعودة مع اللاعبين".

ومن المقرر أن يخوض ليفربول آخر مواجهاته بالدوري الإنجليزي مساء الأحد مع كريستال بالاس على ملعب أنفيلد.