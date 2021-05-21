تركيا: إحباط هجمات إرهابية بطائرات مسيرة على منشأت عسكرية

أفادت مصادر تركية في ساعة مبكرة من صباح اليوم الجمعة، بإحباط محاولتين لشن هجومين إرهابيين على منشآت عسكرية جنوب شرقي البلاد.

واستخدم الإرهابيون ثلاث طائرات مسيرة لمهاجمة قاعدة للطائرات المسيرة في ولاية باتمان حوالي الساعة 11:10 مساءأمس الخميس (2130 بتوقيت جرينتش)، بحسب بيان أصدره مسؤولو الولاية.

وأضاف البيان الذي أوردته وكالة أنباء الأناضول التركية، أنه تم تحييد جميع الطائرات المسيرة المستخدمة، ولم ترد أنباء عن سقوط ضحايا.

وقالت وزارة الدفاع التركية إن طائرات مسيرة استخدمت أيضا لمهاجمة لواء مشاة في ولاية شرناق، بجنوب شرق البلاد.

ولفتت إلى أنه تم إحباط الهجومين "بفضل يقظة القوات الأمنية دون وقوع إصابات أو أضرار".