 تايوان: تسجيل 312 إصابة محلية جديدة بكورونا وثلاث إصابات وافدة - بوابة الشروق
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تايوان: تسجيل 312 إصابة محلية جديدة بكورونا وثلاث إصابات وافدة

(د ب أ)
نشر في: الجمعة 21 مايو 2021 - 11:12 ص | آخر تحديث: الجمعة 21 مايو 2021 - 11:12 ص

ذكرت مراكز مكافحة الأمراض في تايوان أن البلاد سجلت 312 إصابة محلية جديدة بفيروس كورونا المستجد، وثلاث إصابات وافدة.

ونقلت وكالة بلومبرج للأنباء عن رسالة نصية لمراكز مكافحة الأمراض اليوم الجمعة أن الإصابات المحلية الجديدة تشمل 144 في نيو تايبيه سيتي (تايبيه الجديدة)، و127 في العاصمة تابيبه.

ونقلت الوكالة عن وزير الصحة التايواني شن شيه-شوند القول: "لا يزال عدد الإصابات المحلية الجديدة في ذروته، أو قرب الذروة، ولكننا نستطيع تحديد مصادر إصابة معظم الحالات."

ودعا الوزير السكان إلى البقاء في منازلهم خلال عطلة نهاية الأسبوع.

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