الشرطة السعودية توقف شخصا حاول اعتلاء منبر الحرم المكي في خطبة الجمعة

قالت شرطة مكة المكرمة، اليوم الجمعة، إنها أوقفت شخصا حاول الصعود على منبر الحرم المكي أثناء خطبة الجمعة، وجارٍ استكمال الإجراءات النظامية بحقه.



وذكر المتحدث الإعلامي لشرطة منطقة مكة المكرمة، أن الجهات الأمنية أوقفت شخصًا حاول الصعود على منبر الحرم المكي أثناء خطبة الجمعة اليوم بالمسجد الحرام، وقال إنه جرى استكمال الإجراءات النظامية بحقه وفقا لوكالة الأنباء السعودية (واس).



وتداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي ظهر اليوم بشكل واسع مقطع فيديو يظهر فيه شخص في صحن المطاف حاول الصعود إلى منبر الحرم المكي الشريف، فيما تم القبض عليه في الحال، دون قطع للخطبة أو حدوث أي فوضى بين المصلين.