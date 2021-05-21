ماكرون يقدم 300 يورو لكل شاب فرنسي للترفيه الثقافي

سيكون بإمكان كل فرنسي تجاوز سن الثامنة عشرة أن يحضر حفلا موسيقيا أو أن يشاهد فيلما سينمائيا أو أن يشارك في دورة تدريبية من دورات التصوير، بعدما وعدهم الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون بمبلغ 300 يورو (365 دولارا) لكل منهم لإنفاقه على الأنشطة الثقافية.



وسيكون هذا "التصريح الثقافى أو "الميزة الثقافية متاحا لمدة عامين ويمكن الوصول إليه عبر برنامج خاص، حسبما قال ماكرون على تويتر اليوم الجمعة، في محاولة للوصول إلى قلوب الشباب الذين كانوا يعانون من تداعيات جائحة فيروس كورونا.



ووفقا لوكالة الأنباء الفرنسية "فرانس برس"، هناك نحو 800 ألف شاب في فرنسا تبلغ أعمارهم حاليا 18 عاما.



ورفعت فرنسا القيود المتعلقة بمكافحة كوفيد-19 بالنسبة للمنشآت الثقافية، بما في ذلك المتاحف ودور السينما، هذا الأسبوع.