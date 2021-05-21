 الاحتفالات تعم كافة المدن الفلسطينية مع بدء سريان وقف إطلاق النار - بوابة الشروق
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أعداد جريدة الشروق
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الاحتفالات تعم كافة المدن الفلسطينية مع بدء سريان وقف إطلاق النار

أ ش أ
نشر في: الجمعة 21 مايو 2021 - 3:17 ص | آخر تحديث: الجمعة 21 مايو 2021 - 3:17 ص

علت أصوات التكبيرات والتهليل في كل المدن الفلسطينية، فجر اليوم الجمعة، بالتزامن مع بدء سريان وقف إطلاق النار بين الفلسطينيين والإسرائيليين برعاية مصرية.
وخرج الفلسطينيون في مدن الضفة الغربية والقدس وقطاع غزة والتجمعات الفلسطينية بداخل إسرائيل، مع تمام الساعة الثانية (بتوقيت فلسطين) وبدء سريان التهدئة، إلى الشوارع بشكل عفوي وسط تكبيرات من فوق أسطح البنايات السكنية والمساجد وفي الشوارع، رفعوا فيها الأعلام الفلسطينية والرايات وسط هتافات بالفرحة والسرور حتى ساعات طلوع الفجر بالتزامن مع إطلاق مفرقعات وأعيرة نارية؛ للتعبير عن نصرهم على الاحتلال الذي انكفأ مع صمود الفلسطينيين.
وجابت الجماهير الفلسطينية مختلف المدن وأطلقوا أبواق سياراتهم تعبيراً عن الفرح بوقف إطلاق النار في القطاع، حيث يعتبر هذا الاحتفال هو الأول لهم بعد انقضاء فترة عيد الفطر في القصف وتشييع الشهداء والحزن على فراقهم وتدمير منازلهم.

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