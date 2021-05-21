مصطفى بكري: قافلة الأحزاب إلى غزة تتسق مع دعم مصر للقضية الفلسطينية

قال عضو مجلس النواب مصطفي بكري، إن قافلة الأحزاب السياسية المصرية إلى قطاع غزة تدخل فى إطار التضامن والدعم اللامحدود للأشقاء الفلسطينيين، مشيرا إلى أن تلك المبادرة تأتي متسقة مع دور مصر فى دعم القضية الفلسطينية.

وأضاف بكري لـ"الشروق"، أن مصر تحركت فى كافة المستويات لوقف العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة، والسعي لإيجاد حل عادل وشامل للقضية الفلسطينية، لافتا إلى أن مصر فتحت المعابر وانتفضت فى مواجهة العدوان الإسرائيلي، واتخذت إجراءات عدة ساعدت على وقف العدوان.

وأشار إلى أن الدور الأكبر لمصر سيكون فى المرحلة المقبلة بإنهاء معاناة الفلسطينيين وإيجاد حل شامل للقضية، الذى يقوم على إقامة دولة فلسطينية عاصمتها القدس وتحقيق السلام فى المنطقة.