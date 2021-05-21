عمرو سلامة ينعي سمير غانم بـ10 أسباب ليه سمير غانم أجمد واحد في التاريخ

نعى المخرج عمرو سلامة، نجم الكوميديا الراحل سمير غانم، الذي توفي اليوم عن عمر يناهز 84 عاما.

وأعاد عمرو سلامة عبر صفحته الرسمية على موقع «فيسبوك»، نشر منشور كتبه في عام 2015 يعبر فيه عن حبه لسمير غانم في 10 أسباب، قال فيه: «عشر آسباب ليه سمير غانم أجمد واحد في التاريخ..

- لإن إستحالة يقول جملة من عشر كلمات وماتضحكش.

- لإنه حتى لو كان في فيلم دراما جاد كان بيهرج ومش واخد الموضوع جد.

- لإنه حتى لما مثل أفلام مقاولات خلى بعض أفلام المقاولات تاريخ نتذكره ويتحاكى به.

- لإنه أول فنان مصري يعمل ستاند أب كوميدي. (راجع عشر دقايق كاملة يتكلم فيها بمفرده في مسرحية أهلا يا دكتور عن رحلته لفرنسا). *موجودة في التعليقات

- لإنه ضحكنا طول عمرنا وهو عنده شنب.

- لإنه خلى واحد من أفلامك المفضلة فيلم بيمثل فيه أسوأ من مثل على شاشة السينما على الإطلاق... إكرامي. (راجع فيلم يا رب ولد).

- لإنه خلف دنيا وإيمي.

- لإنه عمل فطوطة وكابتن ميزو.

- لإنه قبل ما يقفل التليفون مع صفاء قال "ماعلش يا حبيبتي علشان في حاجة غريبة دخلت". (راجع يا رب ولد برضه)، لإنه لما غني موال قال "العريس متين والعروسة متينة"!!! لإنه حتى كان بيهرج بلبسه، وكان بيلبس اللي هو عايزه حتى لو مش لايق على الدور والمكان والزمان.. وماتكسفش يلبس لبس ست عندها بدل صدرها صواريخ.

- لإن أهم مدرسة فلسفية في التاريخ هي فلسفة "سمير غانم"، وتتلخص في "أخرج عن النص" النص اللي الحياة بتحطهولنا، وتبنى فكرة "هرج حتى لو مش وقت التهريج"، ماخدش حاجة جد، وكإنه بيقول بقصة حياته "لو هرجت أو خدت الدنيا جد في الآخر مش هاتفرق".

سمير غانم مش بس ممثل كوميدي، سمير غانم ظاهرة كونية لن تتكر، وسيقف علماء التطور أمام موهبته، وأعتقد إن بعد سمير غانم البشرية هاتبدأ كجنس بشري في التراجع ثاني.

لو عايزين نقدر الراجل ده ونديله حقه، أحسن حاجة نتبنى فلسفته، ومانخدش حاجة جد.

والأهم.. نخرج عن النص.

أي نص».

وتوفي مساء اليوم الفنان القدير سمير غانم، عن عمر يناهز 84 عاما، بعد مسيرة فنية كبيرة أثرى خلالها العمل السينمائي والمسرحي والتليفزيوني في مصر والعالم العربي، وأمتع الملايين من المشاهدين بأعماله التي لا تنسى وبكوميديا من نوع خاص، لم يسبقه إليها أحد، خطت اسمه بين عظماء الكوميديا المصريين والعرب.

وتقدم "الشروق" أحر التعازي لأسرة الفنان الراحل ومحبيه، وتدعو أن يتغمده الله بواسع المغفرة.