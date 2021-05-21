صحة المنيا تقدم الخدمات الطبية لـ1701 مواطن بقرية الشيخ مسعود بالعدوة

قال اللواء أسامة القاضي، محافظ المنيا، إن مديرية الصحة، تواصل تنفيذ القوافل الطبية المتنوعة، في إطار جهود الدولة لوصول الخدمات الطبية والعلاجية لكافة المناطق والقرى الأكثر احتياجاً، وضمن أعمال المبادرة الرئاسية «حياة كريمة»، والتي أطلقها الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية، حفاظاً على صحة وسلامة المواطنين.
من جانبه، أوضح الدكتور محمد نادى، وكيل وزارة الصحة بالمنيا، أن المديرية نظمت قافلة طبية بقرية الشيخ مسعود بمركز العدوة، خلال يومي 19 و20 مايو الجاري، تحت إشراف نخبة من الأطباء المتخصصين، وأسفرت عن توقيع الكشف الطبي على 1701 حالة مترددة وصرف الأدوية وعمل الفحوصات اللازمة لهم بالمجان.
وأشار الدكتور محمود خليفة، منسق القوافل الطبية بالمديرية، إلى أن القافلة شملت العديد من التخصصات، وأسفرت عن إجراء 303 حالات جراحة و497 حالة أطفال و240 باطنة و138 قلب و129 نساء و77 تنظيم أسرة و61 أسنان، و256 جلدية، كما تم عمل 92 تحاليل مختلفة وعمل 50 حالة موجات صوتيه وعمل 21 حالة رسم قلب وعمل 11 حالة أشعة سينية وفحص عشوائي للضغط والسكر لـ 101 متردد وتم خلع أسنان لـ3 حالات بعيادة الأسنان وتحويل للمستشفى 11 حالة لاستكمال العلاج، هذا بالإضافة إلى عمل ندوات تثقيف صحى لـ83 مترددا، كما تم استخدام 7 عيادات متنقلة، تضم صيدلية ومعمل دم وسجلات.