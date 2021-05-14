منذ اندلاع المواجهات بين المقاومة الفلسطينية والجيش الإسرائيلي، انتهجت قوات الاحتلال خلال الأيام الماضية، أسلوبا مختلفا في الحرب على قطاع غزة، حيث استهدفت الأبراج السكنية، المرتفعة بحجة أنها قد تحتوي على مقرات لحماس أو بعض فصائل المقاومة.

ووصل عدد الأبراج السكنية في قطاع غزة التي تحولت إلى ركام بقذائف طيران الاحتلال إلى ستة أبراج، بذريعة استخدامها كملاذ لعناصر من المقاومة الفلسطينية.

فاستهدف الاحتلال برج الجوهرة الذي كان يتألف من تسعة طوابق، وبرج هنادي، كما استهدف برج الشروق الذي كان يتألف من أربعة عشر طابقا، ويوجد في شارع عمر المختار أيضا، ويضم عددا من مكاتب الشركات وبعض المؤسسات الصحفية العاملة في غزة، بالإضافة لبرج الجلاء الذي يقع في حي الرمال بمدينة غزة، ومشتهى المعروف ببرج القاهرة في فلسطين.

واستهدف الاحتلال الإسرائيلي الأبراج، قبل أن يلجأ في نهاية الأمر إلى قبول المبادرات المصرية بوقف إطلاق النار بدون شروط، بعد أحد عشر يوماً من القصف، الذي أدى إلى مقتل 240 شخصاً معظمهم في غزة.

وصاحب قرار وقف إطلاق النار احتفالات وهتافات في قطاع غزة، بعد خروج المواطنين الفلسطينيين إلى الشوارع للاحتفال ببدء سريان الهدنة غير المشروطة التي ترعاها مصر حقنا لدماء الفلسطينيين، ومنع إراقة مزيد من الدماء بنيران طائرات الاحتلال الإسرائيلي.

ومع بدء سريان الهدنة ووقف إطلاق النار غير المشروط، نرصد لكم أبرز اللقطات للأبراج التي دمرها الاحتلال الصهيوني في قطاع غزة، وردود أفعال فصائل المقاومة الفلسطينية.