بارك "حزب الله" في بيان، اليوم الجمعة، للشعب الفلسطيني، انتصاره في معركة "سيف القدس"، معتبراً أن المقاومة الفلسطينية أعادت الحياة ‏إلى ‏القضية الفلسطينية مجدداً وباتت أملاً للشعوب المستضعفة على مستوى العالم.

وشاد "حزب الله"، في بيانه، بالشعب الفلسطيني البطل ومقاومته الباسلة الانتصار التاريخي الكبير الذي حققته ‏معركة ‏سيف القدس على العدو الصهيوني ويوجه التحية بالخصوص إلى المجاهدين المقاومين وإلى ‏الشهداء ‏والجرحى وعائلاتهم الشريفة المحتسبة.

واعتبر أن المقاومة الفلسطينية "أعادت الحياة ‏إلى ‏القضية الفلسطينية مجددا وباتت أملا للشعوب المستضعفة على مستوى العالم، وسوف يكون لهذا ‏الانتصار ‏الذي تحقق اليوم، انعكاسات استراتيجيّة وسياسيّة وثقافيّة بالغة الأهميّة على مستقبل الصراع في ‏المنطقة".‏

وأضاف "لقد كسرت المقاومة في هذه الجولة البطولية من المواجهة معادلات قديمة عمل العدو على تثبيتها ‏بالحديد ‏والنار والمجازر وأنشأت المقاومة قواعد جديدة سوف تمهد للانتصار الكبير القادم".

وتابع البيان" لقد أكد الشعب الفلسطيني وقواه الحية وكافة دول محور المقاومة وشعوبها والقوى السياسية والشعبية ‏التي ‏أزرته على مستوى العالم أن هذه الغدة السرطانيّة الإجراميّة "إسرائيل" أوهن من بيت العنكبوت، ‏وأن فيها ‏من الضعف والتصدعات ما يجعل التحرير الكامل من البحر إلى النهر مشروعا قريب المنال".

كان اتفاق لوقف إطلاق النار بين فصائل المقاومة الفلسطينية في غزة والاحتلال الإسرائيلي دخل حيز التنفيذ فجر اليوم الجمعة بعد 11 يوماً من المعارك سقط خلالها 232 شهيدا من الفلسطينيين، بينهم 65 طفلاً و39 امرأة، وأصيب أكثر من 1900 خلال العدوان الإسرائيلي.