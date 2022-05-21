إقالة رئيس بورصة «هو شي مينه» الفيتنامية بسبب أوجه قصور خطيرة في العمل

قالت بورصة فيتنام رئيس بورصة مدينة "هو شي مينه" بسبب أوجه قصور "خطيرة للغاية" في العمل، وهي الأحدث في سلسلة عمليات الفصل، في تحقيق مستمر بشأن الانتهاكات في الأوراق المالية.

وذكرت بورصة هو شي مينه في بيان مساء أمس الجمعة أنه تم إنهاء عمل لي هاي ترا أمس.

وأضافت في بيان منفصل أن تران آنه داو، نائب المدير العام للبورصة سيكون الآن مسؤولا عن المجلس التنفيذي للبورصة، حسب وكالة "بلومبرج" للأنباء اليوم السبت.

وشنت السلطات حملة صارمة واسعة النطاق بسبب انتهاكات في الأوراق المالية، وسط مخالفات مزعومة وإشراف ضعيف من قبل المسؤولين، مما أدى إلى تلاعب في السوق و"أرباح غير مشروعة" في الفترة ما بين عامي 2015 و2020 .

وتسعى فيتنام إلى مزيد من الشفافية، في الوقت الذي تتطلع فيه إلى رفع مستوى سوق الأوراق المالية وزيادة الاستثمار الأجنبي.