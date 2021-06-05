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مسؤولون أمريكيون: الولايات المتحدة قد تبقي على 100 ألف جندي في أوروبا

أ ش أ
نشر في: السبت 21 مايو 2022 - 10:53 ص | آخر تحديث: السبت 21 مايو 2022 - 10:53 ص

أوضح عددٌ من المسئولين الأمريكيين أن الولايات المتحدة من المرجّح أن تُبقي على 100 ألف جندي متمركزين حاليا في القارة الأوروبية خلال المستقبل المنظور "ما لم تصعد روسيا وتهدد السويد وفنلندا أو أعضاء حلف شمال الأطلنطي الناتو".

وأضاف المسئولون، حسبما نقلت قناة "سي إن إن" الإخبارية الأمريكية اليوم الجمعة، أن الأرقام قد تزداد مؤقتاً إذا أجرى حلف "الناتو" مزيداً من التدريبات العسكرية في المنطقة كما يمكن للولايات المتحدة أن تضيف قواعد جديدة في أوروبا إذا تغيرت البيئة الأمنية.

وأوضح المسئولون الأمريكيون، الذين لم تشر "سي إن إن" إلى هويتهم، أن الخطط تجري دراستها بعد اجتماع يوم الخميس الماضي، لقادة جيوش حلف شمال الأطلنطي "الناتو" في بروكسل.

وكانت الولايات المتحدة قد زادت حجم قواتها الإجمالي في أوروبا من حوالي 60 ألف جندي قبل الهجوم الروسي على أوكرانيا إلى حوالي 100 ألف حاليا.

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