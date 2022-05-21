الأمين العام السابق للناتو: نحن بحاجة إلى قيادة ألمانية

انتقد الأمين العام السابق لحلف شمال الأطلسي (الناتو)، أندرس فوج راسموسن، نهج الحكومة الألمانية الحذر في ضوء الحرب الروسية على أوكرانيا.

وقال راسموسن في تصريحات لصحيفة "هاندلسبلات" الألمانية، إن ألمانيا "مترددة للغاية في تسليم أسلحة ثقيلة وفرض عقوبات.

وأضاف: "بالطبع تعتمد ألمانيا اعتمادا كبيرا على واردات الغاز الروسي، لكنني أعتقد أن اتخاذ موقف واضح من الحكومة الألمانية سيغير الديناميكية برمتها في أوكرانيا. نحن بحاجة إلى قيادة ألمانية".

ودعا الدنماركي، الذي شغل منصب رئيس وزراء بلاده من عام 2001 حتى عام 2009 والأمين العام للناتو من عام 2009 حتى عام 2014، الأوروبيين إلى وقف استيراد النفط والغاز من روسيا على الفور.

وقال: "بالتأكيد سيكون لحظر الطاقة ثمن. ولكن بالمقارنة مع تكلفة حرب طويلة الأمد، فإن هذا الثمن سيكون ضئيلا".

وأكد راسموسن، أن الخطر الأكبر هو حرب استنزاف، وقال: "الروس خبراء في اللعب مع صراعات غير محسومة.

ونرى هذا في جورجيا ومولدوفا ومنطقة دونباس بأوكرانيا، التي غزوها في عام 2014، يجب أن نفعل ما هو ضروري لإنهاء هذا الصراع بسرعة"، موضحا أن الوسيلة الأكثر فعالية هي وقف تمويل آلة بوتين الحربية، وهو ما يتطلب تجميد جميع واردات النفط والغاز.

واعتبر راسموسن التوسع الشمالي المخطط لحلف الناتو من خلال انضمام السويد وفنلندا، خطوة تاريخية وتقوية حقيقية للحلف.

وقال: "تمتلك فنلندا واحدا من أقوى الجيوش في أوروبا، فلديها مدفعية قوية كما أن عدد قواتها، ناهيك عن الاحتياط، مرتفع للغاية. السويد لديها سلاح جوي قوي وقدرات بحرية كبيرة ".

وقال إن الدولتين ستجلبان بالتالي الكثير.. ستزيدان من القدرات الدفاعية لحلف الناتو - خاصة فيما يتعلق بدول البلطيق.