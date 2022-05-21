وزيرة البيئة: الاستراتيجية الوطنية لتغير المناخ 2050 تهدف لتحسين جودة حياة المواطن

قالت الدكتورة ياسمين فؤاد وزيرة البيئة، إنّ إطلاق الاستراتيجية الوطنية لتغير المناخ 2050 جاء في توقيت مهم للغاية، مؤكّدة أن هناك شعورًا متناميًّا بأهمية قضية المناخ في الوقت الحالي خلافًا لفترات سابقة.

وأضافت خلال مداخلة هاتفية مع برنامج "آخر النهار" عبر شاشة "النهار"، مساء الجمعة، أن مؤتمر قمة المناخ الذي يُقام في مدينة شرم الشيخ في نوفمبر المقبل، يتطلب ضرورة التأكيد على أن مصر دولة رائدة في هذا المجال.

ونوهت بأن الدولة تمضي قدما في تنفيذ المشروعات وتحقق تنمية متسارعة، مؤكدة أن تغير المناخ يهدد هذا التوجه ويؤثر على كل مناحي التنمية، موضحة أن الهدف من إطلاق الاستراتيجية هو تحسين جودة حياة المواطن وضمان أن التنمية تتضمن المحافظة على الموارد الطبيعية وأن تؤتي هذه التنمية ثمارها.

وأشارت إلى أنّ اتفاق باريس ينص على أن تضع الدول خطط مساهمات لـ2030، موضحة أن مصر قدمت خططها في هذا الصدد وتعمل على تحديثها.

وأفادت بأنّ وضع استراتيجية طويلة المدى لـ2050 بأهداف وخطوات يعكس حجم اهتمام الدولة على أعلى مستوياتها بهذا الملف، مؤكدة أنه من الضروري نقل هذا النموذج للدول الأخرى فيما يخص كيفية إعداد خطة المدى تكون متكاملة وتساعد في تحقيق التوازن بين التنمية والمحافظة على البيئة.

وأطلق الدكتور مصطفي مدبولي، رئيس مجلس الوزراء ورئيس المجلس الوطنى للتغيرات المناخية الاستراتيجية الوطنية لتغير المناخ فى مصر 2050 ، وذلك في الاحتفالية التي تنظمها وزارة البيئة اليوم، والتى تعد بمثابة خارطة طريق لتحقيق "الهدف الفرعي الثالث من رؤية مصر 2030 المحدثة وهو "مواجهة تحديات تغير المناخ" .

وتمكّن الاستراتيجية مصر من تخطيط وإدارة تغير المناخ على مستويات مختلفة بطريقة تدعم تحقيق الأهداف الاقتصادية والإنمائية المرغوبة للبلاد، وذلك بإتباع نهج مرن منخفض الانبعاثات.