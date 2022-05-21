اختتام مسرحية «من حكايات فرحانة» بثقافة المنيا

أعلن خالد إسماعيل رئيس إقليم وسط الصعيد الثقافي، أن الهيئة العامة لقصور الثقافة اختتمت أمس فعاليات العرض المسرحي "من حكايات فرحانة".

وأضاف أن فكرة العرض حول الحب باقى رغم كل الظروف والطمع والجشع، حيث تقول الأسطورة إنه حين يوشك النيل على الجفاف، قديما كانت كل الأشياء تتغير، بل كل الأحوال تتغير ويبقى الاستغلال قوة الجبل "الشر" هى السائدة، ولأن النيل فى جفافه قاسى جدا، فما كان من العرافين إلا أنهم اقنعوا الناس بإلقاء فتاة بكر لها مواصفات خاصة، تنطبق على "تميمة" ابنة البلدة التى يرغب فيها كبير البلد الذى يسكن الجبل بحاشيته الظالمة.

و"تميمة" المتزوجة من نور فارس المدينة، صاحب فكرة بناء خزان لتجميع مياه النيل وقت الفيضان، لكن بقوة النبوت والفتونة يجمع الكبير أهل البلد من الشباب لبناء وحفر الخزان بالسخرة، وحتى يتخلص من نور وصديقه عزيز بتدبير مكيدة سقوط الحفر عليهم، فيقتل عزيز دفاعا عن صديقه، ويصاب نور بالكبت والعجز ويلزم الفراش مريض، غير أن "تميمة" هى التى ترفض إغراءات الكبير، فما كان منه غير أنه أحدث مكيدة أخرى لاختيارها حتى تكون قربانا للنيل الكبير، لكن مشيئة الله تنقذها بهطول المطر، وهنا تثور القرية على الكبير، لكن نور يطلب منهم السلام والحب.