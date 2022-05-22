واصلت دول العالم تسجيل ارتفاعات في أعداد الوفيات والإصابات جراء تفشي وباء كورونا عالميًا، وفيما يلي أحدث البيانات بشأن الوفيات والإصابات المعلنة في عدد من البلدان خلال الساعات الــ 24 الماضية.

ففي فيتنام، أعلنت وزارة الصحة تسجيل 1457 إصابة جديدة بالفيروس ..وصفر وفيات؛ ليرتفع إجمالي الإصابات إلى 10 ملايين و707 آلاف و568 حالة.. والوفيات إلى 43 ألفا و75 حالة.

وفي صربيا، سجلت السلطات الصحية 247 إصابة جديدة ليرتفع إجمالي الإصابات المسجلة إلى مليونين و14 ألفا و900 إصابة مؤكدة، كما سجلت 3 حالات وفاة لترتفع حصيلة الوفيات إلى 16 ألفا و63 حالة وفاة.

وفي بنجلاديش، أعلنت وزارة الصحة تسجيل 16 إصابة جديدة وحالة وفاة ليرتفع إجمالي الإصابات إلى مليون و953 ألفا و204 حالات، والوفيات إلى 29 ألفا و128 حالة.

وفي إندونيسيا، أعلنت وزارة الصحة تسجيل 263 إصابة جديدة و6 حالات وفاة ليرتفع إجمالي الإصابات إلى 6 ملايين و52 ألفا و363 حالة، والوفيات إلى 156 ألفا و519 حالة.

وفي الفلبين، أعلنت وزارة الصحة تسجيل 246 إصابة جديدة وصفر وفيات ليرتفع إجمالي الإصابات إلى ثلاثة ملايين و688 ألفا و751 حالة، وتستقب الوفيات عند 60 ألفا و455 حالة.

وفي إيطاليا، سجلت وزارة الصحة 23 ألفا و976 إصابة جديدة و91 حالة وفاة، ليرتفع إجمالي الإصابات في البلاد إلى 17 مليونا و229 ألفا و263 إصابة، فيما بلغت حصيلة الوفيات حتى الآن 165 ألفا و918 وفاة.

وفي كوبا، سجلت السلطات الصحية 44 إصابة جديدة دون تسجيل حالات وفاة، ليرتفع إجمالي الإصابات في البلاد إلى مليون و104 آلاف و935 إصابة، فيما استقرت حصيلة الوفيات حتى الآن عند 8529 وفاة.

وفي اليونان، سجلت وزارة الصحة 3424 إصابة جديدة و21 حالة وفاة، ليرتفع إجمالي الإصابات في البلاد إلى 3 ملايين و417 ألفا و613 إصابة، فيما بلغت حصيلة الوفيات حتى الآن 29 ألفا و679 وفاة.

وفي كرواتيا، سجلت السلطات الصحية 462 إصابة جديدة و7 حالات وفاة، ليرتفع إجمالي الإصابات في البلاد إلى مليون و134 ألفا و27 إصابة، فيما بلغت حصيلة الوفيات حتى الآن 15 ألفا و961 وفاة.

وفي فرنسا، سجلت السلطات الصحية 22 ألفا و 507 إصابات جديدة ليرتفع إجمالي الإصابات المسجلة إلى 29 مليونا و337 ألفا و 985 إصابة مؤكدة، فيما لم تسجل أي حالات وفاة جديدة لتستقر حصيلة الوفيات عند 147 ألفا و780 حالة وفاة.

وفي كندا، أعلنت السلطات الصحية تسجيل 1221 حالة إصابة جديدة، و 13 حالة وفاة جديدة، ليرتفع إجمالي عدد المصابين في البلاد إلى 3 ملايين و 845 آلفا و 946 حالة، والوفيات إلى 40 ألفا و677 حالة.

وفي هونج كونج، أعلنت وزارة الصحة تسجيل 228 إصابة جديدة، فيما لم تسجل أي حالات وفاة جديدة، ليرتفع إجمالي الإصابات إلى مليون و210 آلاف و159 حالة وتستقر الوفيات عند 9 آلاف و370 حالة.

وفي تركيا، سجلت وزارة الصحة 1264 إصابة جديدة و3 حالات وفاة، ليرتفع إجمالي المصابين في البلاد إلى 15 مليونا و61 ألفا و376 إصابة، فيما بلغت حصيلة الوفيات حتى الآن 98 ألفا و 921 حالة وفاة.