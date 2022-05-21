اثمن مرصد الأزهر لمكافحة التطرف، قرار تعيين ولاية "نيوساوث ويلز" أكبر وأقدم ولايات أستراليا، أول قاضية مسلمة محجبة في البلاد.

وأشار المرصد - في بيان اليوم - إلى أن هذا القرار يعكس حقيقة اندماج المسلمين داخل المجتمعات الغربية، ودورهم البارز في مختلف مناحي الحياة، وأن الحجاب لا يُشكل عائقًا أمام المرأة لأداء واجباتها وتولي المناصب الرفيعة في أي بلد.

وأضاف المرصد أن هذه الخطوة لاقت صدى واسعا على مواقع التواصل، حيث استقبل الكثيرون نبأ تعيين القاضية رنا محمود ضاهر، لبنانية الأصل، كأول قاضية مسلمة محجبة في أستراليا بترحاب، مؤكدين أن القرار يعكس روح التسامح الديني والتعايش في الولاية، كما أنه يدلل على أهمية اختيار الكفاءات دون النظر لاعتبارات عنصرية كاللون والدين والعرق.