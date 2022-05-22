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أعداد جريدة الشروق
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العراق يأمر بإعادة التفاوض بشأن عقود النفط في المنطقة الكردية

وزارة النفط العراقية
وزارة النفط العراقية
د ب أ
نشر في: السبت 21 مايو 2022 - 11:45 م | آخر تحديث: السبت 21 مايو 2022 - 11:45 م


أمرت وزارة النفط العراقية الشركات الدولية العاملة في كردستان بإعادة التفاوض على عقودها، مؤكدة مرة أخرى أن النفط ينتمي إلى الحكومة المركزية.

وقالت وزارة النفط العراقية إنها تتصرف بناء على قرار من المحكمة العليا العراقية التي قضت بعدم دستورية قانون كردي صدر عام 2007 بشأن النفط، وفقا لوكالة بلومبرج للأنباء اليوم السبت .

وقضت المحكمة بأن استخراج النفط والغاز وبيعهما وتصديرهما يقع ضمن الاختصاص الحصري للحكومة الاتحادية، وليس مع الحكومة الكردية.

ويعد هذا التصريح أحدث تحرك في المعركة المستمرة منذ سنوات بين الحكومة المركزية والحكومة الكردية شبه المستقلة حول من يملك النفط المستخرج هناك.

وقالت حكومة إقليم كردستان إنها لا تزال ملتزمة بعقودها النفطية الحالية، واصفة حكم المحكمة بأنه "غير دستوري وسياسي بشكل صارخ".

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