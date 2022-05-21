كوريا الجنوبية وأمريكا توقعان مذكرة تفاهم لتعزيز سلاسل التوريد والتكنولوجيا المتقدمة

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وقعت وزيرة التجارة الأمريكية جينا ريموندو ونظيرها الكوري الجنوبي لي تشانج يانج اليوم السبت، مذكرة تفاهم للتعاون في تعزيز سلاسل التوريد والتكنولوجيا المتقدمة، حسبما ذكرت وزارة التجارة الكورية الجنوبية في بيان.

وقال البيان، الذي أوردته وكالة بلومبرج للأنباء "اتفقت الولايات المتحدة وكوريا الجنوبية على إجراء حوار بشان سلاسل التوريد والصناعة على المستوى الوزاري سنويا لمناقشة الاقتصاد الرقمي وسلاسل التوريد بشأن منتجات التكنولوجيا المتقدمة وضوابط الصادرات".

وأضاف البيان "عقد الوزيران اجتماعا منفصلا مع رواد الأعمال بما في ذلك نائب رئيس شركة سامسونج الكورية الجنوبية جاي واي لي والمدير التنفيذي لشركة كوالكوم الأمريكية كريستيانو آمون".