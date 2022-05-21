تايلاند: 5377 إصابة و37 حالة وفاة جديدة بكورونا

أعلنت وزارة الصحة التايلاندية، اليوم السبت، تسجيل 5377 حالة إصابة جديدة و37 حالة وفاة بسبب فيروس كورونا في البلاد.

وذكرت صحيفة "بانكوك بوست" التايلاندية، اليوم، أنه خلال الساعات الـ24 الماضية، خروج 5775 مريضا من المستشفيات.

ومن بين حالات الإصابة الجديدة، كان هناك 5361 حالة بين السكان و14 حالة بين نزلاء السجون وحالتان، تم اكتشافهما لدى وصولهما من دولتين أخريين.

ومنذ بدء الجائحة أوائل عام 2020، تم تسجيل 4 ملايين و406 آلاف و755 حالات إصابة من بينها مليونان و183 ألفا و320 حالة هذا العام مع تعافي أربعة ملايين و318 ألفا و565 بشكل كامل حتى الآن.

وبلغت حصيلة الوفيات 29 ألفا و715 حالة منذ بدء الجائحة، من بينها ثمانية آلاف و17 حتى الآن هذا العام.