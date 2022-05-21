طلاب الصف الأول الثانوي يؤدون الامتحان في الفيزياء والفلسفة والمنطق

يؤدي طلاب الصف الأول الثانوي، اليوم السبت، الامتحان في مادتي الفيزياء والفلسفة والمنطق، ويؤدي الطلاب الامتحان ورقيا بنسبة 30% من الأسئلة وإلكترونيا بنسبة 70% من الأسئلة في المدارس المجهزة، ويؤدي طلاب المدارس غير المجهزة إلكترونيا الامتحانات في الفترة المسائية بالمدارس المجهزة.

وأوضحت وزارة التربية والتعليم، أن جميع الأسئلة للمرحلة الثانوية ستكون وفقا لنظام التقييم الجديد والذي بدء من 2018 والتي تعمل على قياس الفهم ونواتج التعلم وليس الحفظ والتلقين.

وأشارت إلى تسليم الطلاب كراسة المفاهيم للطلاب داخل اللجان للاستعانة بها أثناء الإجابة، ولن يسمح بدخول كتاب ورقي أو ملازم ومنصة الامتحان لن تسمح بتصفح المصادر الإلكترونية لمنع الغش الإلكتروني وضمان تكافؤ الفرص.

وعممت وزارة التربية والتعليم تعليمات على جميع المديريات التعليمية بالسماح للطلاب بالكتابة على ورقة المفاهيم واستعمالها كمسودة.

وشددت الوزارة، على شحن التابلت بنسبة 100%، التأكد من تحديث منصه الامتحان swiftAssess بأخر رقم الإصدار v1.5.28، تحديث التابلت نفسه لآخر نسخه تحديث من خلال الضبط، وحذرت من محاولة فتح ثغرات على التابلت لأن التابلت مراقب ومتصل بشبكه المدرسه ومسؤول التطوير يتابع جميع الحركات على الجهاز وفي حالة فتح أي ثغرة سيتك تحرير محضر غش فورا وحرمان سنتين من الامتحان .

وأضافت أنه غير مطلوب من الطالب شحن الشريحة أو استخدامها لأن الامتحان على شبكة المدرسة فقط والمدارس مجهزة بالشبكات، وحذرت من اصطحاب الموبايل مع الطلاب نهائيا حسب تعليمات الوزير ومن يخالف التعليمات سيعرض نفسه لتطبيق لائحة الانضباط المدرسي عليه.

وأكدت أنه لو حدث أي مشكلة وقت الامتحان خارج عن إرادة الطالب سواء في الشبكات أو نظام الامتحان سيتم تحرير محضر بذلك وسيؤدي الطالب الامتحان ورقيا نهاية الامتحانات.