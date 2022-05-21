محادثات قمة بين رئيسي كوريا الجنوبية وأمريكا في سول

استقبل رئيس كوريا الجنوبية يون سيوك-يول، نظيره الأمريكي الزائر جو بايدن في المكتب الرئاسي في يونجسان بعد ظهر اليوم السبت، بالتوقيت المحلي، حيث أجرى الرئيسان محادثات قمة.

ولدى وصول بايدن والوفد المرافق له، جرى عزف الموسيقى العسكرية، حيث استقبله الرئيس يون عند مدخل المبنى .ولم يتم تفقد حرس الشرف بسبب أن زيارة بايدن رسمية وليست زيارة ضيف دولة، بحسب ما أوردته وكالة يونهاب الكورية الجنوبية اليوم.

وبدأ الرئيسان محادثات فردية بحضور ثلاثة مسؤولين من كل جانب، وبعد إجراء المحادثات الفردية تتواصل المحادثات الموسعة، ومن المقرر عقب انتهاء محادثات القمة، صدور بيان مشترك، كما سيعقد الرئيسان مؤتمرا صحفيا مشتركا.

وزيارة بايدن هي الأولى من نوعها التي يزور فيها رئيس دولة المكتب الرئاسي الجديد في يونجسان بعد نقله من البيت الأزرق.