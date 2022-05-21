برنامج سياحي ترفيهي يبهر وفدا صربيا في شرم الشيخ

أجرى الوفد الصربي الذي يضم مفتي مدينة بلجراد وممثلي الصحافة ووكالات الإعلام بصربيا، وعدد من كبار الشخصيات المرموقة، جولة تفقدية بمتحف شرم الشيخ، وذلك ضمن البرنامجي السياحي الترفيهي التي أعدته محافظة جنوب سيناء للوفد.

وأعرب عن انبهاره بالآثار الفرعونية، والرومانية، والقبطية، والإسلامية، والتي تعد شاهدة على عظمة الحضارة المصرية، وأشادوا بمدينة شرم الشيخ التي تمتلك العديد من المقاصد السياحية المختلفة ما جعلها في مقدمة المدن السياحية على مستوى العالم.

كما تضمن البرنامج الترفيهي تفقُّد مضمار الهجن الدولي بمدينة شرم الشيخ، ورحلة سفاري بين الدروب الجبلية.

وأثنى الوفد على هذه الرحلة، وأشاد أعضاؤه بالأمن الذي لامسوه منذ وصولهم مطار شرم الشيخ، كما أثنوا على رياضة الهجن، وجهود المحافظة لتنمية هذه الرياضة وإحيائها عن طريق المسابقات التي تقام بين القبائل حتى وصلت إلى المشاركة والتصنيف العالمي، وأصروا على توثيق الرحلة عن طريق الوفد الإعلامي المشارك لإبرازها عبر وسائلهم ومنصاتهم.

واستقبلت شرم الشيخ يوم الأربعاء الماضي، وفدًا من دولة صربيا، يضم عددًا من الهيئات السياسية، والدينية، والسياحية، والإعلامية، لزيارة مدن شرم الشيخ، دهب ، وسانت كاترين على مدار ستة أيام؛ تلبية لدعوة اللواء خالد فودة محافظ جنوب سيناء، خلال زيارته لدولة صربيا في يوليو الماضي.

تأتي الزيارة في إطار جهود محافظ جنوب سيناء لتدعيم أواصر الصداقة بين البلدين، وفتح أسواق سياحية جديدة، وزيادة أفاق التعاون في عدد من المجالات السياحية والثقافية والرياضة.

وأعدت محافظة جنوب سيناء برنامجًا سياحيًا، وثقافيًا وترفيهيًا للضيوف للتعرف على المقومات السياحية بالمدن السياحية بالمحافظة، لتبادل وتنشيط السياحة بين البلدين.