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فالنسيا يستعيد نغمة الانتصارات في الدوري الإسباني

د ب أ
نشر في: السبت 21 مايو 2022 - 7:47 م | آخر تحديث: السبت 21 مايو 2022 - 7:47 م

استعاد فالنسيا نغمة الانتصارات في الدوري الإسباني لكرة القدم بفوز ثمين 2 / صفر على سلتا فيجو اليوم السبت في المرحلة الأخيرة من المسابقة.

ورفع فالنسيا رصيده إلى 48 نقطة ليتقدم إلى المركز التاسع بفارق نقطة واحدة أوساسونا وبفارق نقطتين أمام سلتا فيجو.

وأنهى فالنسيا، الشوط الأول لصالحه بهدف نظيف سجله ماكسيميليانو جوميز في الدقيقة 28، وأضاف الفريق الهدف الثاني في الشوط الثاني عن طريق النيران الصديقة حيث سجله المكسيكي نيستور أراوخو مدافع سلتا فيجو عن طريق الخطأ في مرمى فريقه ليكون الفوز الأول لبلنسية في آخر تسع مباريات خاضها بالبطولة.


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