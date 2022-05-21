رئيس مهرجان المركز الكاثوليكي لـ الشروق: اختيار مجموعة محددة من الإعلاميين لحفل الختام

صرح الأب بطرس دانيال، رئيس مهرجان المركز الكاثوليكي للسينما في دورته 70، بأنه مرحب بحضور وسائل الإعلام فعاليات المهرجان وندوات الأفلام.

وقال دانيال، لـ"الشروق"، إن حفل الافتتاح شهد تجاوزات كبيرة من قبل مراسلي القنوات والمواقع، من أجل إجراء لقاءات مع الفنانيين، مما تسبب في أزمة كبيرة، لذلك سيتم اختيار مجموعة محددة من الإعلاميين لحضور حفل الختام، منعا لتكرار المشهد السيئ الذي حدث مساء أمس.

وأضاف أن أحد المراسلين دخول المصعد مع الفنانة منى زكي من أجل إجراء لقاء معها، الأمر الذي يرفضه المهرجان، ويحرص دائما على توفير الهدوء لكل ضيوفه.

يذكر أنه يتنافس بالمهرجان هذا العام خمسة أفلام من أصل ثمانية وعشرين فيلماً عُرضت تجارياً أو عبر المنصات عام 2021، وهي: فيلم "قابل للكسر" للمخرج أحمد رشوان، فيلم "للإيجار" للمخرج إسلام بلال، فيلم "المحكمة" للمخرج محمد أمين، فيلم "برا المنهج" للمخرج عمرو سلامة، فيلم "ريتسا" للمخرج أحمد يسري.