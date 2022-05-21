طلاب القاهرة يؤدون امتحانات الشهادة الإعدادية للفصل الدراسي الثاني بـ781 لجنة

انطلقت اليوم السبت، امتحانات الشهادة الإعدادية بمحافظة القاهرة، وسط إجراءات احترازية مشددة من قبل المحافظة، خوفا على الطلاب من الإصابة بفيروس كورونا المستجد.

من جانبه، تفقد اللواء خالد عبد العال، محافظ القاهرة، بدء امتحانات نهاية العام الدراسي الجاري (الترم الثاني) للشهادة الإعدادية للعام الدراسي 2021- 2022، بمدرسة كلية السلام الرسمية الإعدادية الثانوية لغات التابعة لإدارة الزيتون التعليمية، للاطمئنان على سير الامتحانات دون أي عقبات أو معوقات.

وأشار عبد العال، إلى أنه يؤدي 194 ألف طالب وطالبة امتحانات الشهادة الإعدادية (العام، والمهنية، والرياضية والمكفوفين، وضعاف السمع) في 781 لجنة، فضلًا عن 13 طالبا يؤدون الامتحان بلجنة بمستشفى 57357.

ونوه المحافظ، بأنه يوجد بمدرسة كلية السلام الرسمية لغات 11 لجنة تضم 201 طالب، إضافة إلى تفقده امتحانات نهاية العام للصف الأول الثانوي التي تجرى بالمنظومة الجديدة بالمدرسة.

وأشار إلى أن الامتحان بدأ بجميع لجان القاهرة بدون أي معوقات، حيث يؤدي الطلاب اليوم امتحان اللغة العربية.

وأضاف عبد العال، أنه تم اتخاذ كل الإجراءات الاحترازية لضمان سلامة الطلاب والالتزام بتجهيز المدارس وتعقيم اللجان يوميا قبل بدء الامتحانات مع وجود طبيب يشرف على اللجان وزائرة صحية بكل لجنة.

وشدد على ضرورة الاهتمام بنظافة محيط المدارس التي تجرى بها الامتحانات ورفع جميع الإشغالات من حولها.

وأشاد المحافظ بالتزام الطلاب بالإجراءات الاحترازية وارتداء الكمامات حرصا على الصحة العامة، مطمئنًا أولياء الأمور بأن الدولة تتخذ كل الإجراءات الاحترازية التي من شأنها الحفاظ على سلامة أبنائهم، وتوفير الجو الملائم لآدائهم الامتحانات بيسر وسهولة.