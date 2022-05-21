تقرير: الشباب السعودي يترقب عودة بانيجا

ذكر تقرير إخباري اليوم السبت، أن الجهاز اللياقي بنادي الشباب السعودي يجهز الأرجنتيني إيفر بانيجا، قائد الفريق الأول لكرة القدم، للمشاركة في مبارياته المقبلة أمام الرائد والتعاون والأهلي في دوري كأس محمد بن سلمان للمحترفين.

وذكرت صحيفة "الرياضية" السعودية أن مصادر خاصة كشفت لها أن المشاركة ستعتمد على مدى استجابة اللاعب للعلاج والبرنامج اللياقي الذي يخضع له منذ إصابته بالتواء في الكاحل إثر صراع على الكرة مع سامي النجعي، لاعب النصر، خلال مباراة الفريقين الماضية، التي خسرها الشباب 2 / 4 .

واستفاد الشباب من تمديد جدول الدوري واستمرار المنافسات إلى يونيو المقبل، في إمكانية استعادة قائد الفريق وإمكانية مشاركته في آخر جولتين، بعد أن كان موسمه قد انتهى وفق الجدول الماضي للدوري، إذ كانت منافساته تنتهي في 29 مايو الجاري.