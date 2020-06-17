التنظيم والإدارة ينتهي من دراسة التسوية لـ597 موظفا خلال أبريل الماضي

قال رئيس جهاز التنظيم والإدارة، الدكتور صالح الشيخ، إن الجهاز انتهى من دراسة إعادة التعيين بالمؤهل الأعلى المعروف بـ"التسوية"، لـ597 موظفا خلال شهر أبريل الماضي، وذلك بعدد من وحدات الجهاز الإداري للدولة.

وأضاف الشيخ، في بيان اليوم، أنه من الوحدات التي تم دراسة التسوية بها الهيئة العامة للمستشفيات والمعاهد التعليمية، وهيئة الإسعاف المصرية، ومديرية التربية والتعليم بأسوان، والهيئة القومية للبريد، مركز البحوث الزراعية وجامعة الأزهر، والهيئة العامة للأبنية التعليمية، ومستشفى قصر العيني التعليمي الجديد، والهيئة العامة لشئون المطابع الأميرية.

وتابع أن إعادة التعيين بـ"التسوية" مرهونة بموافقة لجنة الموارد البشرية واعتماد السلطة المختصة لمحضر اللجنة حتى موعد أقصاه الأول من نوفمبر 2019، طبقا لقانون الخدمة المدنية الصادر برقم 81 لسنة 2016 ولائحته التنفيذية.

يذكر أن الجهاز يقوم كل شهر بنشر تقرير ببعض جهوده في الشهر السابق، فيما يتعلق بالشئون الوظيفية من نقل وتسوية وتثبيت وتنفيذ أحكام وغيرها، مع نشر أسماء الجهات التي انتهت معاملاتها ذات العلاقة بهذه الموضوعات، وذلك على الصفحة الرسمية للجهاز على موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك".

بالإضافة إلى أنه يمكن للعاملين بالجهات الواردة أسماءها، الاستفسار على الرابط الإلكتروني المرفق بالتقرير، بالاسم الرباعي والرقم القومي حفاظا على الخصوصية بشأن الموضوعات الواردة.