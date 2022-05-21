الخارجية الفلسطينية تدين اقتحامات الاحتلال المتواصلة لـ جنين وقتل أهلها

أدانت وزارة الخارجية والمغتربين الفلسطينية، اليوم السبت، الاقتحامات المُتواصلة التي تشنها قوات الاحتلال الإسرائيلي في مُحافظة "جنين" ومخيمها، وآخرها فجر اليوم، وأدت لجريمة الإعدام الميداني للشهيد الفتى أمجد الفايد (17 عامًا)، وإصابة فتى آخر بجروح حرجة.

واعتبرت الوزارة، في بيان صحفي، أن هذه الجريمة ترجمة عملية لتوجيهات رئيس حكومة الاحتلال الإسرائيلي نفتالي بينيت، الذي أكد في أكثر من مناسبة على عدم وجود أي قيود أو روابط لتصرفات أو ممارسات جيش الاحتلال.

وحذرت الوزارة من مغبة التعامل مع الشهداء الفلسطينيين كأرقام وبيانات إحصائية، ما يشجع سلطات الاحتلال على ارتكاب مزيد من الجرائم وتصعيد عدوانها ضد الشعب الفلسطيني.

وطالبت الوزارة المجتمع الدولي بوقف سياسية الكيل بمكيالين في تعامله مع الانتهاكات والجرائم التي ترتكب بحق الشعب الفلسطيني ، مشددة على أنها تتابع ملف جرائم الإعدامات الميدانية والقتل خارج القانون مع المحكمة الجنائية الدولية ومجلس حقوق الإنسان ولجنة التحقيق المستمرة المنبثقة عنه لضمان مثول مجرمي الحرب الإسرائيليين أمام المحاكم المختصة.

ودعت الخارجية والمغتربين الأمين العام للأمم المتحدة، بسرعة تفعيل نظام الحماية الدولية للشعب الفلسطيني.